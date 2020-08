Een beetje aangenamer winkelen in Brantano: geen ellenlange wachtrijen meer, maar met 15 klanten tegelijk binnen en funshoppen mag weer Didier Verbaere

25 augustus 2020

13u11 0 Wetteren De ellenlange files aan de Brantano-vestiging op de Zuidlaan in Wetteren zijn verdwenen. Zaterdag en maandag was er een stormloop op de totale uitverkoop van de failliete schoenenketen. Maar dinsdag bleef alles er vrij rustig. “We laten ook maar 15 mensen tegelijk meer binnen", klinkt het.

De eerste twee dagen van de totale uitverkoop verliepen in complete chaos. Zaterdag moest de winkel noodgedwongen sluiten om 14 uur en ook maandag draaide de verkoop in de soep. Sindsdien staan dranghekken aan de zaak om het volk in goede banen te leiden. “We laten ook slechts 15 klanten per halfuur meer binnen. Zodra deze bubbel naar de kassa wordt geleid, mag de volgende bubbel binnen. Op die manier ontstaan er geen onveilige wachtrijen aan de kassa”, legt een medewerker van de beveiligingsfirma aan de deur uit. Klanten mogen weer funshoppen per twee en ook het grote hamsteren is achter de rug.