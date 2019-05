E40 van Gent naar Brussel volledig versperd in Wetteren na ongeval met kraanwagen Didier Verbaere

22 mei 2019

08u17

Bron: Eigen berichtgeving 303 Wetteren De E40 van Gent naar Brussel is volledig versperd in Wetteren door een gekantelde vrachtwagen. De afhandeling zal een hele tijd duren. Dat meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

De vrachtwagen kantelde net voorbij de invoegstrook van het Shell benzinestation in Wetteren. Vermoedelijk moest de chauffeur uitwijken voor een wagen of vrachtwagen die de E40 op kwam rijden. Voor zover we weten deelden er er geen andere voertuigen in de brokken en vielen er ook geen gewonden bij de crash. Het verkeer staat er stil over een afstand van meer dan 10 kilometer, en het Verkeerscentrum raadt aan de omgeving te vermijden.

Het verkeer dat vaststaat tussen de oprit Wetteren en het ongeval wordt momenteel afgeleid via de parking van het servicestation richting N42 in Oosterzele. Ook in de richting van Gent vormt zich momenteel een lange kijkfile.

UPDATE #E40 Ongeval richting Brussel thv Wetteren: weg volledig versperd. Afhandeling van lange duur. Volg omleidingen! https://t.co/3xwMgrdmne pic.twitter.com/hjVssoFh78 Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

