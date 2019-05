E40 richting Brussel weer open na ongeval met truck, slordige 100 boetes uitgedeeld aan filmers “Zware bevalling geweest” Didier Verbaere KVDS ADN

22 mei 2019

08u17

Bron: Eigen berichtgeving 568 Wetteren De E40 van Gent naar Brussel is vandaag urenlang volledig versperd geweest in Wetteren na een ongeval met een truck. De vrachtwagen vervoerde een hoogtewerker van 22 ton en de takelwerken waren niet eenvoudig. “Het is een zware bevalling geweest, maar de rijbaan is gereinigd”, meldt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum vanmiddag. De politie heeft zo’n honderd boetes uitgedeeld aan mensen die al rijdend aan het filmen waren tijdens de lange file op de snelweg.

De vrachtwagen kantelde omstreeks 7.15 uur deze ochtend net voorbij de invoegstrook van het Shell benzinestation in Wetteren. De chauffeur was net vertrokken op het industriepark van Wetteren vlakbij de snelweg bij de firma Heli NV. De jonge bestuurder kon zichzelf bevrijden via een venstertje in het dak van zijn gecrashte truck en bleef als bij wonder ongedeerd.

“De oorzaak moet nog onderzocht worden”, zegt commissaris Geert Allemeersch van de Federale Wegpolitie. “De chauffeur was net de autosnelweg opgereden aan een snelheid van 70 tot 80 kilometer per uur toen zijn voertuig plots begon te slingeren en kantelde. Het kan gaan om een mechanisch defect of aan een slechte zekerheid van de lading.”

Niet eenvoudig

De snelweg was sinds 07.30 uur volledig afgesloten. “Aanvankelijk was er nog een kleine doorgang links om het verkeer door te laten, maar die hebben we ook al snel moeten afsluiten voor de takelwerken”, aldus Bruyninckx eerder vandaag over de problemen op de E40. Die werken waren niet eenvoudig. De vrachtwagen vervoerde immers de hoogtewerker van 22 ton. Via de file moest extra materiaal aangevoerd worden.

Alle auto’s werden van de snelweg geholpen, de doorgang bleef tot de middag versperd. Om 12.50 uur werd de E40 weer opengesteld voor het verkeer. “Het is een zware bevalling geweest, maar de rijbaan is gereinigd”, zegt Bruyninckx.

File

Het ongeval zorgde voor zware hinder. Om iets voor 13.00 uur stond er nog steeds een file van Merelbeke tot Wetteren. Die zal vrij snel opgelost zijn nu de rijbaan weer is vrijgemaakt, denkt het Verkeerscentrum. De politie meldt nog dat er vanmorgen zo’n honderd boetes werden uitgeschreven aan mensen die al rijdend filmden wat er gebeurd was, zo is bevestigd aan VTM Nieuws.

Hou er rekening mee dat de #E40 richting Brussel nog een tijdje volledig dicht blijft door het incident in #Wetteren: de gekantelde vrachtwagen vervoerde een zware kraan van 22 ton. Dat alles daar wegkrijgen is een hele klus. Mijd de omgeving! pic.twitter.com/sVX5m7KVPZ Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

UPDATE #E40 Ongeval richting Brussel thv Wetteren is afgehandeld, rijbaan vrij. Omrijden loont niet langer. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link