E-boeken ontlenen in een handomdraai: vanuit je luie zetel en nooit meer boetes Didier Verbaere

18 september 2020

11u02 0 Wetteren/Laarne In 164 bibliotheken in Vlaanderen en Brussel, waaronder ook in Laarne en Wetteren, kan je voortaan e-boeken ontlenen vanuit je luie zetel. Ze verdwijnen na zes weken automatisch van je tablet, smartphone, computer of e-reader.

Leners kunnen een keuze maken uit 2.500 titels voor volwassenen, voornamelijk Nederlandstalige literaire en populaire romans, toegankelijke non-fictie en een beperkt aanbod Engelstalige werken. De klemtoon ligt op aantrekkelijke, vlot leesbare fictie met plaats voor spannende en romantische boeken, literaire romans en populaire non-fictie. Leners lezen in één klik boeken van onder andere Arnon Grunberg, Kris Van Steenberge, Stefan Brijs, Luc Deflo, Pieter Aspe, Per Olov Enquist, Nicci French, Rudi Vranckx, Bart Aerts, Josje Huisman, Pascale Naessens en nog veel meer.

Twee boeken zes weken lang houden

Leners kunnen telkens 2 e-boeken lenen, 2 e-boeken reserveren en elk boek maximaal 6 weken houden. Over boetes hoeven ze zich geen zorgen te maken, want na 6 weken verdwijnen de titels automatisch van het toestel. De e-boeken van de bib zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers zoals Kobo, Tolino en Vivlio. Je vindt ze rechtstreeks in de onlinecatalogus van de bib of via de app van cloudLibrary.