Duizend jaar Massemen gevierd in duizend jaar oude kerk met bisschop Van Looy Didier Verbaere

12 november 2019

16u25 0 Wetteren In de Sint-Martinukerk van Massemen werd de duizendste verjaardag van het dorp gevierd met een christelijke eredienst onder leiding van bisschop en monseigneur Luc Van Looy. Want ook de kerkgemeenschap vierde haar duizendste verjaardag.

“Afgelopen zondag was het kerkelijke hoogtepunt van de feestelijkheden rond ‘1000 jaar Massemen’, want niet alleen het dorp Massemen bestaat minstens 1.000 jaar. Volgens de historische bronnen is er al even lang een christelijke geloofsgemeenschap. Ook al is het huidige kerkgebouw het resultaat van bouwen, verbouwen, vernielen en terug opbouwen, op de plaats van de Sint-Martinuskerk staat al minstens 1.000 jaar een katholieke gebedsruimte”, zegt Pieter Stevens van de Gabriëlparochie, waartoe Massemen behoort.

Bisschop Luc Van Looy kwam speciaal naar Massemen om vóór te gaan in de feestelijke eucharistieviering. De verenigde parochiekoren zorgden voor een mooie samenzang. En in de namiddag vierde de geloofsgemeenschap nog een unieke gebedswake bij kaarslicht. Daarin was een belangrijke rol weggelegd voor het Gregoriaans koor van Kalken en cantor Pieter Stevens met eeuwenoude gezangen ter ere van Sint-Maarten.