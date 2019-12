Dronken chauffeur rijdt stilstaande wagen aan en wordt aangehouden Didier Verbaere

30 december 2019

19u06 1 Wetteren In de Jozef Buyssestraat in Wetteren reed een bestuurder zaterdagavond om 18 uur een stilstaande wagen aan. De bestuurder legde een positieve ademtest af en kon geen geldige verzekering voorleggen.

Hij werd aangehouden en zijn rijbewijs is ingetrokken. Ook zijn auto is in beslag genomen. En ook op de Noordlaan werd een wagen na controle in beslag genomen. De bestuurder beschikte niet over een geldige verzekering en had geen geldig rijbewijs.