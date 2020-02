Dronken bestuurder parkeert voertuig in berm om geld af te halen maar wordt opgemerkt door politie Koen Baten

18 februari 2020

14u21 0 Wetteren L.S. een dronken bestuurder werd in december 2018 betrapt door de politie nadat hij zijn wagen bruusk in de berm parkeerde en wankel uit zijn voertuig stapte. Vandaag moest hij zich voor deze feiten verantwoorden voor de rechtbank.

De nog jonge bestuurder had zijn voertuig in Wetteren in de berm geparkeerd op een nogal vreemde manier. Hij deed dit om geld te gaan afhalen bij de bank. Toen de politie passeerde en hem zag uitstappen werd hij meteen onderworpen aan een controle. De jongeman blies 2,03 promille en was duidelijk dronken. De man zelf was niet aanwezig maar liet zich bijstaan door een advocaat. Zijn raadsman vroeg om een milde straf en zei dat hij besefte dat het niet kon. De politierechter legde hem echter een geldboete op van 1.600 euro waarvan 800 euro met uitstel. Hij kreeg ook een maand rijverbod en zal gedurende een jaar een alcoholslot in zijn voertuig moeten plaatsen.