Drie minderjarigen tijdelijk opgepakt door corona politie patrouille Didier Verbaere

04 mei 2020

14u00 0 Wetteren Na herhaalde inbreuken op de corona maatregelen werden in Wetteren 3 minderjarigen afgelopen weekend tijdelijk van hun vrijheid beroofd door de politie. Afgelopen week steeg het aantal vastgestelde overtredingen met maar liefst 103.

“In de afgelopen week zijn er helaas weer meer vaststellingen van overtredingen tegen de coronamaatregelen vastgesteld. We hebben ook drie minderjarigen tijdelijk aangehouden nadat ze herhaaldelijk de regels overtraden. Alleen al tijdens het verlengd weekend naar aanleiding van 1 mei, werden maar liefst 39 personen betrapt bij het plegen van inbreuken. Vaak ging het om niet-noodzakelijke verplaatsingen of verboden samenscholingen op het openbaar domein”, zegt commissaris Liesbeth Sedeyn van de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen.

Sinds het begin van de coronacrisis weden in de zone 381 processen-verbaal opgesteld. Dit is een stijging van 103 PV’s in vergelijking met de afgelopen week. Waarschuwingen worden niet meer gegeven.