Drie extra wijkagenten en flexibel Argusteam voor politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen Didier Verbaere

18 februari 2020

13u27 0 Wetteren De politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen krijgt er drie extra wijkagenten bij. Daarnaast wordt het Argusteam opgericht met één hoofdinspecteur en drie inspecteurs. Dat spitst zich toe op inbraken, drugsdelicten, verkeersveiligheid en overlast. “Er komt meer blauw op straat”, zeggen de burgemeesters van de zone.

“Uit een rondvraag vorig jaar blijkt dat onze inwoners meer blauw op straat willen. Daarom breiden we de wijkwerking uit met drie extra agenten. Vandaag hebben we 12 wijkagenten en 1 jongereninspecteur in dienst. Dat is één wijkagent voor 4.000 inwoners. Met drie extra krachten is er één agent voor 3.500 inwoners en zullen ze dichter bij de mensen staan en meer tijd hebben voor bijvoorbeeld extra toezicht in de schoolomgevingen”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V) van Wetteren. Ook de sociale cel van de politie krijgt één extra inspecteur.

Vierkoppig Argusteam

De politie krijgt ook een Argusteam met één hoofdinspecteur en drie inspecteurs. “Dit nieuwe team zal flexibel worden ingezet voor zeer gerichte taken rond inbraken, drugs, verkeersveiligheid en overlast”, zegt zonechef Gerritjan Maes. Ze zullen opereren naast de recherche en de verkeers- en interventieploegen en zo de andere diensten ontlasten. “Het Argusteam kan bijvoorbeeld bij een inbrakengolf de plaag meteen bestrijden en kan mensen opsporen die geseind staan of genoemd worden in drugsdossiers. Maar het gaat ook bestuurders met een rijverbod controleren. Ze zullen ook gericht aan de slag gaan met de hits en tips van ons cameraschild met nummerplaatherkenning. Zij worden, samen met de inwoners, de argusogen van onze politiezone”, zegt Gerritjan Maes. Naast de aanstelling van extra agenten, investeert de politiezone ook in 12 bodycams (camera’s) voor de interventieploegen.

“Onze politie zal met deze extra manschappen en middelen korter op de bal kunnen spelen en meer aanwezig zijn op straat. Wijkagenten met kleinere wijken, kunnen beter werk verrichten”, zegt burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open Vld) van Laarne. “En dit binnen de budgetten van onze meerjarenplanning”, vult collega Kenneth Taylor van Wichelen aan.

De plannen worden op 9 maart aan de politieraad voorgesteld. Daarna kan de politie haar vacatures uitschrijven.