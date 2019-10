Drie arrestaties en acht rijbewijzen ingetrokken tijdens verkeersactie Didier Verbaere

27 oktober 2019

23u46 0 Wetteren Bij een verkeersactie in de politiezone Wetteren werden zondagnamiddag drie personen gearresteerd en acht rijbewijzen ingetrokken. Aan de actie namen een twintigtal agenten deel.

Tijdens de controles werden drie personen opgepakt. Eén stond geseind voor een bevel tot gevangenneming. Hij werd overgebracht naar de gevangenis van Dendermonde. Een andere persoon had niet de juiste verblijfsdocumenten en werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Een derde persoon mocht na een openstaand verhoor in een zaak beschikken.

Daarnaast werden ook 8 rijbewijzen ingehouden, 7 voor alcoholintoxicatie en 1 voor rijden onder invloed van drugs. Twee daarvan werden onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken, bij de andere zes bleef dit beperkt tot 3 of 6 uur. Allen krijgen ze uiteraard ook een proces-verbaal. Naast nog enkele kleinere inbreuken werden 2 voertuigen in beslag genomen zonder geldige verzekering en werd 1 bestuurder geverbaliseerd wegens sturen zonder het nodige rijbewijs.