Down The Stream festival zoekt openingsact en wordt uitgezonden op heel wat horecaterrassen Didier Verbaere

18 juni 2020

17u15 1 Wetteren Het gloednieuwe en virtuele Down The Stream festival van platenlabel Pig Parade Records op 4 juli in Wetteren is op zoek naar een openingsact om de affiche van vijf Wetterse bands te voltooien. Kandidaten kunnen zich melden via www.vi.be.

Op zaterdag 4 juli spelen zes bands een liveset op het podium van CC Nova. Dat wordt professioneel opgenomen en via een livestream gratis uitgezonden. Maar het festival is ook exclusief door honderd mensen op groot scherm te volgen in de stadstuin, tegen betaling. Daar worden nog drie extra akoestische optredens voorzien. “En via een wedstrijd op www.vi.be zijn we nog op zoek naar een gepaste openingsact. Tussen de optredens door brengen we ook interviews en promotiefilmpjes over Wetteren. En heel wat horecazaken waaronder Het Posthotel, De Reinaert, Het Gedacht, Markt 17, De Beurs en Prullenbos zullen het concert live op hun terras uitzenden”, zegt Kasper De Moor van Pig Parade Records.

Ook het afgelaste Shortwood Festival in augustus springt mee op de creatieve kar en zendt na het concert nog de kortfilm ‘Schaduw, tot je neerkomt’ van Rami Moharam Fouad en Violet Braeckman uit. Ook gratis.

Meer info op de sociale media van Pig Parade Records.