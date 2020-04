Doe-het-zelf zaken mogen weer open: “Maar kom niet allemaal gelijk.” Didier Verbaere

17 april 2020

18u10 16 Wetteren Doe-het-zelf zaken en tuincentra mogen zaterdag opnieuw de deuren openen mits het in acht nemen van de ondertussen bekende maatregelen. Niet enkel de grote ketens maar ook de kleinere of zelfstandige zaken in de regio zijn er klaar voor. Dat bevestigt Barbara Braeckman van Safti in Wetteren.

“Eerst en vooral vragen wij onze klanten om zaterdagochtend niet allemaal tegelijk naar hier af te zakken. De rekken en de stock zitten propvol en we blijven ook de komende weken open”, lacht Barbara. Na vier weken in lockdown is ze tevreden met de federale maatregel. “Wij hebben bewust geen webshop omdat we rechtstreeks advies nog steeds heel belangrijk vinden. De afgelopen vier weken zijn we wel onze professionele klanten blijven voorzien van materialen zodat zij hun essentiële werk konden blijven uitoefen. Ook de gemeentebesturen en zorgcentra hebben we kunnen helpen aan beschermend materiaal. Maar de telefoon stond hier roodgloeiend. Dus we zijn blij dat we ook onze gewone klanten mogen bedienen”, zegt Barbara.

De afgelopen twee dagen was ze met een team van medewerkers druk in de weer om de nodige voorbereidingen te treffen. “Al onze medewerkers waren meteen bereid om met volle goesting opnieuw open te doen”, zegt Barbara. “We openen zaterdag volgens de regels en laten slechts 1 persoon per 50 vierkante meter toe. Zo blijft het voor iedereen aangenaam en veilig winkelen. Ons personeel werkt ook met de nodige beschermende mondmaskers en handschoenen, we maakten schermen aan de kassa’s en buiten staan dranghekkens voor de wachtende klanten.”

“Maar een massale toeloop is niet nodig. Voor de lockdown zat onze zaak al barstensvol met voldoende materiaal voor het voorjaarsseizoen. Klassiek een druk klusjesseizoen. We raden iedereen ook aan om vooraf een boodschappenlijstje op te maken want het bezoek is beperkt tot een halfuur per klant. Enkel de wegwerphandschoenen zijn schaars en mondmaskers hebben we niet. Maar er is genoeg wc-papier”, lacht Barbara. Safti opent zaterdag om 8 uur de deuren.