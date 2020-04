Dodelijk arbeidsongeval op landbouwbedrijf De Blekerij Didier Verbaere

15 april 2020

18u32 0 Wetteren Op het landbouwbedrijf De Blekerij aan de Maelbroekstraat in Massemen gebeurde woensdagavond omstreeks 17.30 uur een dodelijk arbeidsongeval. De landbouwer van het bedrijf is daarbij overleden.

De politie is momenteel ter plaatse om de vaststellingen te doen en de familie bij te staan. De Blekerij is een familiebedrijf en ook zeer populair bij wandelaars en fietsers die er massaal stoppen voor het ambachtelijke hoeve ijs. Wat er precies gebeurde, is nog niet duidelijk. Later meer.