Dirk Colpaert stelt ‘Met Verve' tentoon in De Corridor Didier Verbaere

08 september 2020

16u42 0 Wetteren Kunstschilder Dirk Colpaert stelt nieuw werk tentoon in De Corridor in Wetteren. De expo werd door de lockdown in maart geannuleerd en kan nu in tijdssloten vijf zondagen lang worden bezocht.

De passie voor het schilderen heeft Dirk (60) overgeërfd van zijn vader Pros, die deel uitmaakte van de Latemse kunstschilders. Dirk volgde een opleiding in het Sint-Lucasinstituut in Gent. Hij schildert voornamelijk natuurlandschappen, waarvoor hij de inspiratie haalt tijdens wandelingen en reizen. Soms dichtbij in eigen streek en langs de Schelde. Soms in het verre buitenland.

Het gaat om olieverfschilderijen op doek of paneel. Vandaar dat zijn nieuwe expo de titel ‘Met Verve’ meekreeg. Ze kan bezocht worden op zondagen 20 en 27 september en 4, 11 en 18 oktober. Telkens van 15 tot 18 uur. Omwille van de Covid 19 maatregelen mogen er slechts 25 bezoekers per tijdslot aanwezig zijn in De Corridor. Parkeren kan in de buurt op de parking van Carefour Market. Vandaar is het vijf minuutjes wandelen. Je kan je bezoek gratis reserveren via www.decorridor.be.