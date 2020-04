Directeur Rudy (62) neemt na 39 jaar afscheid van zwembad De Warande met een coronaplan voor de zomer: “Duizend mensen gespreid over een dag is perfect haalbaar” Didier Verbaere

30 april 2020

16u51 0 Wetteren Rudy Vander Heyden (62) kan morgen na een loopbaan van 39 jaar in het Sportdomein De Warande op pensioen. De directeur van de Wetterse Sportdienst blikt tevreden terug maar laat op zijn bureau ook een coronaplan achter voor zijn opvolger. Zo hoopt Rudy deze zomer toch nog volk naar het openluchtzwembad te krijgen in Wetteren.

Aan de ingang van het domein aan de Warandelaan hangt een groot spandoek van de collega’s van Rudy waarop ze hem na de crisis nog een feestje beloven. Na 39 jaar dienst stopt Rudy als directeur van de sportdienst in Wetteren na een mooie carrière. Die begon nochtans niet evident voor de leerkracht lichamelijke opvoeding.

Werkloos

“Na twee schooljaren in het onderwijs werd mijn opdracht niet verlengd in 1981 en was ik plots werkloos. Op dat moment waren ze in Wetteren de sporthal aan het bouwen. Ik trok mijn stoute schoenen aan en ging aankloppen bij toenmalig burgemeester Jacques De Graeve of hij niemand kon gebruiken. De volgende maandag kon ik beginnen. Zo ging dat toen”, lacht Rudy.

Jacques De Graeve overleed datzelfde jaar nog, maar Rudy zou de sportdienst nooit meer verlaten en in 1984, na opleidingen en examens, klom hij op tot 1ste sportfunctionaris van de gemeente. Hij staat in voor het sportdomein De Warande in het centrum maar beheert ook de andere sportinfrastructuur in de gemeente. “Ik blik fier terug op alle realisaties in de gemeente. Met een ploeg van 26 personeelsleden zijn hier bergen werk verzet. En we hebben het geluk gehad dat we in Wetteren altijd politici hebben gehad die sport genegen waren en er ook de nodige middelen in investeerden. Vandaag mogen we oprecht zeggen dat ons sportbeleid en onze infrastructuur toonaangevend zijn. We krijgen vragen en bezoeken van andere politici en sportdiensten uit heel Vlaanderen”, zegt Rudy.

Openluchtzwembad De Warande

Het paradepaardje is het openluchtzwembad en de nieuwe en tweede sporthal. “Toch zorgde De Warande ook voor de zwartste periode uit mijn loopbaan door het chloorincident in de zomer van 1997. Door een technisch defect in de installatie mengde chloor zich met zoutzuur en ontstond er een chloorgaswolk die net boven het water bleef hangen. Er raakten toen een 60-tal mensen bevangen. Dat is toen heel zwaar en breed uitgesmeerd in de media en sterk overroepen door allerhande zogeheten experts. Want zodra de mensen op het droge waren, was het effect van de damp uitgewerkt. Maar samen met de burgemeester en de schepenen mochten we wel op het beklaagdenbankje gaan zitten in Dendermonde. Maar we werden vrijgesproken”, zegt Rudy.

Duizend mensen per dag deze zomer?

En ondanks de coroncrisis ziet hij deze zomer toch nog volk in het openluchtbad. “Met een dagelijks maximum van duizend bezoekers die vooraf reserveren in drie tijdsblokken kan je de mensen perfect spreiden over het ganse domein met voldoende afstand”, zegt Rudy. “En waarom geven we deze zomer de toegang tot het domein niet exclusief en gratis aan de Wetteraars als compensatie voor deze crisis? Mensen die wekenlang opgesloten hebben gezeten op een kleine oppervlakte zonder terras? Dat is perfect haalbaar” zegt Rudy.

Het laatste woord is aan de politiek. En aan zijn opvolger, want de laatste twee kandidaten leggen momenteel examens af. “Voor de rest ga ik de komende jaren gewoon genieten van mijn gezin en mijn kleinkind Louka, van ritjes op de fiets en van heel veel partijtjes golf. En van een goeie pint op een Wetters terras zodra het weer mag”, besluit Rudy.