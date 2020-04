Deze cartoonist bracht de coronacrisis in beeld: van toen we het nog minimaliseerden tot wanneer we doorhadden dat er niet mee te lachen viel Didier Verbaere

28 april 2020

16u24 28 Wetteren Net als iedereen zit ook tekenaar en cartoonist AAaRGh, alias Mario De Koninck, in zijn kot in het Gentse. Met zijn cartoons tovert hij in deze moeilijke tijden een glimlach op het gezicht van veel mensen. De tekenaar brengt de coronacrisis in beeld van toen we het nog minimaliseerden tot het moment dat we doorhadden dat er niet mee te lachen viel.

“Heel wat van mijn opdrachten vielen weg. Dus besloot ik mijn tijd nuttig te besteden en de mensen op Facebook te vermaken met dagelijks drie coronacartoons”, zegt Mario. Sinds het begin van de crisis maakte Mario onder zijn alias AAaRGh reeds 150 cartoons over de coronapandemie.

“Ik maakte er een punt van om niemand te shockeren en alle cartoons zijn gemaakt met het grootste respect voor alle betrokkenen en slachtoffers. Ik wou wat humor brengen in deze sombere tijden en dat werkte. Dagelijks kreeg ik mails en berichten van mensen die me bedankten voor die momentjes van humor”, zegt Mario.

Zijn reeks wordt gebundeld in een boek met 106 cartoons. “Het boek brengt een chronologisch overzicht van hoe we de coronacrisis in het begin minimaliseerden tot het moment dat we doorhadden dat er niet mee te lachen viel”, besluit Mario.

Het boek verschijnt begin juni, telt 112 bladzijden en zal 17,5 euro kosten. Vooraf inschrijven voor de beperkte oplage van kan via deze website. Eerder ontwierp AAaRGh al cartoons om kinderen warm te maken voor rekenen.