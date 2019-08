Dernyfestival eert fietsenmaker Michiel (28) die stierf tijdens partijtje voetbal: “Wij zullen onze waardevolle medewerker hard missen” Werelduurrecord houder Victor Campenaerts en Remco Evenepoel aan de start Didier Verbaere

22 augustus 2019

Een dag voor het jaarlijkse Dernyfestival houdt wielerclub Wetthra op zondag 1 september een eerbetoon aan Michiel Remory. De 28-jarige fietsenmaker, die een gewaardeerde medewerker van het Dernyfestival was, stierf vorige maand tijdens een partijtje voetbal onder vrienden. "We zullen onze waardevolle medewerker missen", zeggen de organisatoren die onder meer Victor Campenaerts en Remco Evenepoel konden strikken voor de dernywedstrijd.

Ride 4Michiel

Op zondag is er Ride 4Michiel. “Michiel, slechts 28 jaar oud, was een zeer waardevolle medewerker van het Dernyfestival, wij gaan Michiel hard missen”, zegt Wetthra voorzitter Olivier Van Alboom. “Om Michiel te eren rijden we op zondag 1 september een rustige fietstocht in groep. Samen met enkele van zijn vrienden van de Remory’s organiseren we Ride 4Michiel. Om 9 uur verzamelen ze aan de zeshoek te Wetteren ter hoogte van de tent voor een tocht van 60 kilometer op een rustig tempo zodat iedereen kan volgen.”

Derny Festival en ook wedstrijd voor vrouwen

Ook op zaterdag wordt er gekoerst in de verkeersvrije centrumstraten van kermisgemeente Wetteren. Vanaf 13.30 uur zijn er wielerwedstrijden voor aspiranten van 12, 13 en 14 jaar en een Gentlemen koers om 17.30 uur.

Maar het hoofdmenu wordt op maandag 2 september geserveerd tijdens de 16de editie van het Dernyfestival, een spectaculaire wedstrijd achter brommertjes. Steeds goed voor duizenden bezoekers en grote namen op de affiche. Vorig jaar kleurde Wout Van Aert de wedstrijd maar trok Laurens De Vreese aan het langste eind. Burgemeester Alain Pardaen (CD&V) liet tijdens de voorstelling weten dat de gemeente zich voor de komende drie jaar financieel blijft engageren voor het evenement.

Nieuw dit jaar is een dernywedstrijd voor dames. Zij worden om 13.30 uur voorgesteld en rijden één uur wedstrijd over 20 ronden. Onder meer Sofie De Vuyst, wereldkampioen scratch Kelly Druyst, Puck Moonen, Lotte Kopecky, Cameron Vandenbroucke (dochter Frank), Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke, Wetterse rensters Kelly en Kim Van den Steen bevestigden hun deelname.

Om 15 uur opent het VIP café en om 16 uur starten de profs aan de eerste van twee wedstrijden. Zij worden gestuurd door twintig gangmakers uit binnen en buitenland. Onder meer Frederik Backaert, Iljo Keise, Jasper Philipsen, Belgisch kampioen Tim Merlier, Oliver Naesen, Laurens De Plus, werelduurrecordhouder Victor Campenaerts en San Sebastian winnaar Remco Evenepoel komen aan de start in Wetteren.

Kermisweekend in tent Zeshoek

Op vrijdag 30 augustus gaat de feesttent open om 18 uur voor een After Work Party. Je kan er gratis in tot 21 uur. En Zaterdagavond is er het Wetthra Swingdiner met côte à l’os of warme zalm en optredens van Mama’s Jasje en The Romeo’s. Tickets aan 45 euro te reserveren via wetthra.swingerdiner@gmail.com. Wie op dinsdag jaarmarkt een hongertje heeft kan eveneens in de tent terecht. Clara van het legendarische Frituur Sport aan den Dries maakt haar vet nog eens warm en serveert vanaf 11.30 uur frietjes met stoofvlees.