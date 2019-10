Den Vlaschaert viert 15de verjaardag in zelfde ongedwongen sfeer Didier Verbaere

19 oktober 2019

16u05 0 Wetteren Vijftien jaar geleden nam Tim Valcke (39) Den Vlaschaert in Massemen over van zijn toenmalige vriendin. Hij bouwde de zaak uit tot een volwaardig restaurant. In november viert hij de 15de verjaardag met een feestje. “Onze grootste troef? Een ongedwongen sfeer”, zegt Tim.

Tim Valcke (39) werkte als laborant bij Fuji Oil in Rieme en hielp na zijn uren zijn vriendin in haar horecazaak op het dorp van Massemen. “Toen zij ermee stopte, nam ik de zaak gewoon over. Een carrièreswitch die kan tellen”, lacht Tim. Met vaste koks Tim en Robbie en kelner Jarne zorgt hij dagelijks voor twee services in het gezellige restaurant.

Klassieke keuken

“We serveren een klassieke Frans Belgische keuken met royale porties in een ongedwongen sfeer. Daarnaast zijn er wekelijks wisselende seizoensgebonden suggesties. Dat zijn troeven die ons trouw cliënteel waarderen. Ook op Kerstdag en Oudejaarsavond blijven we, in tegenstelling tot heel wat collega’s, gewoon open. En als er al eens stevig gedronken wordt aan tafel, begeleiden we onze klanten graag te voet of met hun wagen naar huis”, zegt Tim.

De 15de verjaardag van Den Vlaschaert wordt gevierd op 1, 16 en 29 november met een Vlaamse avond met biermenu, een champagne avond en een feestje met optreden. “Op 16 november vieren we feest aan de overkant in de polyvalente zaal van het parochiecentrum met een heus feestmenu en een grandioos optreden van Bram en Lennert (Niels Destadsbader)”, besluit Tim. Info op www.denvlaschaert.be.