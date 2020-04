Den Blakken weer open voor wandelaars en fietsers uit de buurt Didier Verbaere

24 april 2020

13u21 0 Wetteren Provinciaal domein Den Blakken in Wetteren is weer toegankelijk voor wandelaars uit de buurt. Maar de parking blijft afgesloten.

Den Blakken aan de Wegvoeringstraat is opnieuw open voor publiek. Maar enkel voor wandelaars en fietsers die in de buurt wonen. De toiletten en andere infrastructuur is niet toegankelijk en ook de afstandregels blijven van toepassing. De parkings zijn enkel toegankelijk voor personen met een beperking en gezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar

“We zijn er ons van bewust dat mensen die in de buurt wonen van zo een mooi domein, de nood hebben om er te gaan wandelen of fietsen. Daarom hebben we beslist om alvast Den Blakken in Wetteren en Het Leen in Eeklo open te stellen. Als alles vlot verloopt, zullen de andere domeinen gefaseerd volgen”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen.