Delta Crash lanceert nieuwe single ‘Cream’ Didier Verbaere

09 oktober 2019

11u27 2 Wetteren Delta Crash, de Wetterse band en winnaar van de publieksprijs op Humo’s Rock Rally, lanceert op donderdag 10 oktober een nieuwe single ‘Cream’.

Delta Crash is de groep rond frontman Koen De Gussem en muzikanten Kenny Lason, Bert Vanderbeken en Bert Lachaert en ontstond in 2012. Delta Crash won in 2016 de publieksprijs in Humo’s Rockrally, kreeg heel wat airplay op Stubru zat in de selectie van de nieuwe lichting en speelde concerten in AB, Brielpoort, Roma, Vooruit, Trix en vele andere zalen.

Nostalgie en melancholie in een ongecompliceerde atmosferische sfeer. Dat is Delta Crash in een notendop. Een groep die er keer op keer in slaagt om met hun galmende sound heerlijk op je gemoed te spelen. Met een eerdere knipoog naar Britse rock, haalt Delta Crash intussen meer invloeden uit de vijver van Tame Impala, The War on Drugs en MGMT. Met Cream komt Delta Crash iets helderder terug dan de donkere EP ‘Blue Embrace’, en geeft zo een voorsmaak van hun nieuwe muziek in 2020.

Op 10 oktober lanceren ze Cream en starten ze een reeks concerten met een nieuwe live-set. Op 26 oktober staan ze in Barbroos Gent, op 3 november in Lemon Bar Wetteren en op 14 december in N9 Eeklo. Een voorsmaakje via de luisterlink CREAM 10.10 op https://soundcloud.com/deltacrash/cream/s-jIN8D