Defect in verwarmingsketel zorgt voor steekvlam en heel wat rook Didier Verbaere

10 april 2020

13u31 0 Wetteren Een defect in een verwarmingsketel zorgde vrijdagmiddag omstreeks 11.50 uur voor een kleine steekvlam en heel wat rookontwikkeling in een woning op de Keiberg in Massemen. De brandweer kwam ter plaatse om de woning te verluchten.

In de garage van de woning weerklonk vrijdagmiddag een doffe knal in de verwarmingsketel. Gevolgd door heel wat rook. De bewoners alarmeerden de brandweer die massaal ter plaatse kwam. Een defect of vuil in de leidingen in de ketel zorgde voor een steekvlam maar geen brand. Wel hing er heel wat rook in de garage en op zolder.