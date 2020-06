Deelwagens Cambio staan nu ook in Wetteren: gemeente betaalt tijdelijk jouw instapkosten Didier Verbaere

18 juni 2020

12u22 0 Wetteren Cambio is een autodeelsysteem voor mensen die niet zo vaak een wagen nodig hebben. Ook in Wetteren staan nu drie van hun deelauto’s: twee aan de parking van het station en eentje op de Zeshoek. Op 1 juli is er een infoavond voorzien. De gemeente betaalt alvast de eerste drie maanden de instapkosten voor de eerste gebruikers.

Cambiowagens kan je met een kleine abonnementskost en per gereden kilometer gebruiken als je ze nodig hebt. Het bedrijf heeft ondertussen 25.000 klanten in België en plaatst nu ook drie wagens in Wetteren. Een 100 procent elektrische Renault Zoë, een Citroën C3 en een Berlingo bestelwagen. Deze worden gestationeerd aan de stationsparking aan de Korte Massemsesteenweg en aan de laadpaal op de Zeshoek in de Hekkerstraat.

Gratis instappen

“We voorzien een gratis instap gedurende de eerste drie maanden voor nieuwe klanten in Wetteren”, zegt schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co). “De gemeente zal deze kost van 35 euro betalen. We hebben ook een aantal abonnementen voor het eigen personeel aangekocht zodat we de deelwagens als dienstvoertuig kunnen gebruiken.”

Ook de vzw Fiola, een vereniging voor zorg op maat, is blij met de komst van Cambio. “Wij promoten het autodelen bij onze medewerkers. Reeds 25 procent neemt nu het openbaar vervoer naar de gemeente waar ze actief zijn en stapt daar over in deelwagens", zegt Dirk Mombaerts van Vzw Fiola.

Op 1 juli is er een infomoment over het Cambio autodelen tussen 18 en 21 uur op het gemeentehuis aan Rode Heuvel. Inschrijven kan via deze link.