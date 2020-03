Deelpunt start voedselbedeling aan huis: “We zien een stijging in het aantal hulpbehoevende gezinnen” Didier Verbaere

30 maart 2020

15u31 0 Wetteren De sociale kruidenier Deelpunt aan de Oude Aardeweg in Wetteren is dicht omwille van de coronacrisis. “Maar we laten de minstbedeelde klanten niet in de kou staan en starten met dringende leveringen aan huis van voedselpakketten”, zegt Alain Moerenhout.

Samen met enkele vrijwilligers werden maandagvoormiddag de eerste leveringen aan huis gebracht. “Deze week willen we nog 241 klanten aan huis bezoeken die de afgelopen twee zaterdagen geen pakket konden afhalen omwille van de sluiting. Vanaf volgende week starten we een nieuwe ronde op voor onze 160 gezinnen”, zegt Alain Moerenhout.

We verwachten de komende weken zeker nog een stijging van het aantal gezinnen in nood Alain Moerenhout - Deelpunt Wetteren

Dagelijks komen er ondertussen extra klanten bij. “Dat zijn mensen die door de crisis plots in nood dreigen te komen. Zij worden doorverwezen door het OCMW en wij nemen hen op in onze ronde. We verwachten de komende weken zeker nog een stijging van het aantal gezinnen in nood. Momenteel is er nog geen tekort aan eten en goederen. Onze bestellingen via de Europese Unie zijn geleverd. Enkel de overschotten van de warenhuizen aanvaarden we niet meer. We willen geen risico’s nemen op de verspreiding van het virus. Maar nogmaals, er is voorlopig geen schaarste”, besluit Alain.

Zodra de maatregelen worden opgeheven om de besmetting met het virus te voorkomen, zal de sociale kruidenier zijn lokaal aan de Oude Aardeweg 39 weer elke zaterdagmorgen openstellen voor mensen in armoede.