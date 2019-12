Deel gevel dreigt op straat te vallen: brandweer stut deel gebouw Didier Verbaere

20 december 2019

18u43 8 Wetteren Op de Gentsesteenweg in Wetteren dreigde een deel van een gevel op de hoek van de Neerstraat naar beneden te vallen. De brandweer kwam vrijdagavond omstreeks 17.15 uur ter plaatse om de gevel te stutten.

Het gebouw waar vroeger een autowerkplaats was gevestigd, is onlangs verkocht en wordt momenteel gerenoveerd. De pand was in slechte staat en de gevel aan de kant van de Neerstraat is reeds met nieuwe dwarsbalken verstevigd. Afgelopen weken werd ook een nieuw dak geplaatst. Vermoedelijk heeft het gewicht van de extra isolatie en pannen in plaats van leien, te veel gewicht op de andere gevel gedrukt. Ook daar waren reeds scheuren in de muren.

Een deel van een muur dreigde los te komen en steunde enkel nog op een metalen raamkozijn dat gevaarlijk naar binnen begon te plooien. De politie vertrouwde het zaakje niet en alarmeerde de brandweer. De Gentsesteenweg werd even afgesloten om het deel van de gevel te stutten. Maandag komt een architect langs om de hele constructie te inspecteren.