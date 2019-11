De Warmste Schooltrail door serres en over auto’s in Scheppers Didier Verbaere

13 november 2019

14u40 0 Wetteren De tweede editie van de Warmste Schooltrail in Wetteren, een scholen loopwedstrijd met hindernissen, vond woensdagnamiddag plaats in het Scheppers Instituut. Zo’n 500 leerlingen van alle middelbare scholen namen deel. De opbrengst gaat integraal naar De Warmste Week en Huis Homaar.

Leerlingen en leerkrachten kregen er een parcours van 2,4 kilometer voorgeschoteld dat ze al wandelend of lopend konden afleggen. De omloop slingerde door de afdelingen sanitair en bouw, de serres en andere afdelingen waar hindernissen werden gebouwd. Zo moest er in de automechanica over een wagen worden gelopen. Langs het parcours zorgden dj’s en een live-band voor opzwepende muziek en aan de start- en aankomst werden hapjes en drankjes verkocht. De hele opbrengst gaat naar Homaar, een groeiplek voor jongeren in Wetteren.

“Ondanks de ligging buiten het centrum kunnen we vandaag opnieuw rekenen op de deelname van zo’n 500 leerlingen. Vorig jaar zamelden we ruim 5.000 euro in en we hopen dit te evenaren”, zegt Guido Barbé van de Wetterse Sportdienst.