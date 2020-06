De Tuin van Fran moet geannuleerde events opvangen Didier Verbaere

19 juni 2020

12u31 2 Wetteren Cateraar Fran De Roo zag door de coronacrisis zowat alle feestjes, recepties en evenementen geannuleerd en dus start ze met De Tuin van Fran in haar prachtige tuin op de Cooppallaan in Wetteren. Daar kan je de hele zomer lang genieten van hapjes en drankjes, lunch en diner in een gezellige setting.

“Vrij kort na de lockdown zijn we gestart met afhaalgerechten maar we missen ons publiek. Nu zowat alles geannuleerd is maar de maatregelen versoepeld, ontvangen we elke week van donderdag tot zondag vol in onze tuin”, zegt Fran De Roo.

Achteraan de tuin bouwde partner Stijn een prachtig tuinrestaurant in een houten chalet met een overdekt terras. De Tuin van Fran is open voor lunch op vrijdag- en zaterdagmiddag, je kan er dineren van donderdag tot zaterdag en aperitieven op zondag. “We bieden telkens gerechtjes aan om te delen en enkele hoofdgerechten. We hopen op een zonnige zomer en aangezien we met een minimum aan personeel werken, redden we het wel na de coronacrisis. Wij hebben er alvast veel goesting in”, besluit Fran. Reserven kan telefonisch op 0476/87.88.43 of via mail info@frankookt.be. Info en menu’s op de Facebookpagina van FRAN.