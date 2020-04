De Ronde tegen Corona: bezorg ons ook jouw beelden! Didier Verbaere

05 april 2020

15u21 0 Wetteren Bedankt voor jullie massale steun aan onze hulpverleners en helden van nu! Je kan ook zelf beelden opladen op onze gemeentewebsites.

Wij hebben meer dan 10.000 inzendingen ontvangen uit alle gemeenten in Vlaanderen - en dat aantal loopt elk uur verder op. Jullie zijn allemaal ge-wel-dig bedankt! Onze helikopter probeert zoveel mogelijk warme boodschappen in beeld te nemen.

Spot jij onze helikopter maar heeft hij jullie gemist? Of vliegen we vandaag niet over jouw gemeente? Bezorg ons dan in elke geval een video en foto van hoe je tuin of terras versierd is. Voor elke gemeente hebben wij een galerij waar jouw warme boodschap tussen staat te blinken voor meer dan 2,5 miljoen dagelijkse bezoekers van onze website.