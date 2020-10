De Rechtvaardige Rechters met een kubistisch penseel door Geert Van Malderghem krijgt veel lof op Kunstwerkt Didier Verbaere

10 oktober 2020

15u15 0 Wetteren/Gent Schilder Geert Van Malderghem (49) uit Wetteren maakte voor de expo Op Eigen Hout van Kunstwerkt in de Gentse Bijloke een eigen interpretatie van De Rechtvaardige Rechters. Hij werd niet geselecteerd uit meer dan 300 inzendingen maar de lovende kritiek op zijn werk, zet de schilder nu aan om met zijn werk naar buiten te komen.

Geert schildert al jaren in zijn atelier achter zijn woning in het centrum van Wetteren. Maar dat doet hij vooral voor zichzelf na zijn job op het secretariaat van de Kunstenacademie en als zorgbegeleider. “Ik volgde op mijn 16de een klassieke opleiding schilderkunst bij onder meer André De Mey en Fritz Van Damme. Aanvankelijk hiel ik het bij landschappen en stillevens maar stilaan ontwikkelde ik mijn eigen kubistische stijl. Ik werk ook graag met alternatieve materialen en gebruik graag zand op mijn doeken.”

Eigen interpretatie Rechtvaardige Rechters

“Omdat De Rechtvaardige Rechters, met de originele afmetingen, gekend is tot in de verste werelddelen, van in Amerika tot in het verre Azië heb ik er een Oosters tintje in gestoken. Zoals een impressie van de rising sun of de stenen van een tangram of Oosterse legpuzzel. Het was mijn eerste werk in die abstracte stijl waarmee ik naar buiten kom. En ik kreeg meteen heel lovende kritieken”, zegt Geert. In Gent zal zijn werk niet te zien zijn maar hij is steeds bereid om het werk aan anderen uit te lenen om te exposeren op een evenement rond Van Eyck of het Lam Gods.

“Mijn eerste expo was voorzien op het kasteel van Laarne maar die werd door de crisis geannuleerd. Daarom ga ik nu in gesprek met een aantal galerijen en expositieruimtes in de regio om mijn werk te exposeren. Dat zijn vooral eigen creaties die niet gebaseerd zijn op bestaande werken. Ik liet er al een aantal schatten bij Sotheby’s in Londen en ook daar waren ze lovend. En de bekende hartchirurg Pedro Brugada was ook gecharmeerd door één van mijn schilderijen. Dat gaan we binnenkort aan hem schenken”, besluit Geert. Info op www.new-art.be.