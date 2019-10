De Overbeekse Feesten in het teken van 90 jaar parochie met expo Didier Verbaere

02 oktober 2019

14u40 2 Wetteren Tijdens de Overbeekse Feesten op 4, 5, 6 en 7 oktober kan je in de parochie van Wetteren terecht voor een tentoonstelling over de 90-jarige geschiedenis van de parochie Overbeke.

In 2016 presenteren archiefvrijwilligers Lisette De Graeve en haar echtgenoot Roger Rasschaert hun studie over de Wetterse, Massemse en Westremse opgeëisten van de Eerste Wereldoorlog. Omdat het grootste aantal opgeëisten afkomstig is uit de wijk Overbeke, wordt op 11 november 2016 om 20 uur de Last Post in Overbeke gebracht. Lisette kreeg daarop de vraag of zij ook de hele geschiedenis van hun wijk wou in kaart brengen. Ze ging toen samen met gemeentearchivaris Jeroen Trio aan de slag op zoek naar info en beeldmateriaal.

“De tentoonstelling focust op zestien onderwerpen: De Schelde, de Molenbeek en zijn overstromingen, het Molenhoekje, Felix Beernaerts, Cités, de kerk, onderwijs, Schollaerts hof, een gerenommeerde familie: de ‘De Kerpels, dekenijen, toneelvereniging Vrank en Vrij, sport, jaarlijkse kermissen en festiviteiten, verenigingsleven en dorpsgezichten. Er is ook speciaal aandacht voor kunstschilder Cyriel Van den Bosch”, zeggen Jeroen Trio en Lisette De Graeve. De tentoonstelling is vrij te bezoeken op zaterdag 5 en zondag 6 oktober van 14 uur tot 18 uur met om 15 uur een gegidste rondleiding en op maandag 7 oktober van 10 uur tot 16 uur.

Overbeekse feesten

De Vzw Overbeke heeft ook een passend kermisprogramma in elkaar gebokst. Op vrijdagavond 4 oktober vanaf 20 uur is er live muziek van een akoestische covergroep in het parochiecentrum. Op zaterdag is er een rommelmarkt van 14 uur tot 18 uur op het kerkplein en kan je genieten van verse oliebollen. ’s Avonds brengt acteur Tom Schockaert een komische stand up show : “Giene Stress, ’t es moar try-out” . Inkom bedraagt 5 euro). Tickets bij Vrank en Vrij via geertrui.vanrenterghem@hotmail.com of 0475/28.06.45.

Op zondag 6 oktober is aperitiefconcert om 10 uur en geroosterde beenham met gebakken aardappeltjes en een waaier aan groenten en saus (15 euro/persoon en 10 euro/kind). Om 13 uur Femma tearoom en om 17 uur weging hespenschatting. Maandag 7 oktober seniorendag vanaf 14 uur met koffietafel en bingo. Deelname 5 euro.