De Meiroos viert afscheid van poetsvrouw Marleen (60) na 38 jaar trouwe dienst Didier Verbaere

31 januari 2020

17u06 0 Wetteren Kinderen en personeel van SIO De Meiroos in Wetteren wuifden vrijdagnamiddag Marleen Schockaert (60) uit op de school. Na 38 jaar trouwe dienst, mag ze van een welverdiend pensioen genieten. Marleen was er poetsvrouw en manusje-van-alles.

Marleen Schockaert (60) ging 46 jaar geleden aan het werk als 14-jarige in een textielatelier maar koos 8 jaar later voor een job in het onderwijs. Ze ging aan de slag als poetsvrouw op de wijkschool in Diepenbroek. Daar was ze het manusje-van-alles. “Ze poetste, deed de boodschappen op de markt, begeleidde de kinderen op de bus, stond in voor de aankopen en hield toezicht op de school”, zegt directrice Tine Vanhoorne.

Het personeel verkleedde zich passend als poetshulp en de kinderen zongen ‘Laat het stof maar liggen’ op de tonen van Sam Gooris ‘Laat het gras maar groeien’. Elke klas had ook cadeautjes mee voor Marleen. En samen met oud-leerkrachten en het schoolbestuur werd genoten van een groot dessertbuffet. “Ik ga het hier heel erg missen. Niet alleen het werk maar vooral de kinderen”, zegt Marleen.