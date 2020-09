Daisy opent Café The Corner aan Stationsplein: “De stationsbuurt herleeft” Didier Verbaere

18 september 2020

17u44 9 Wetteren Op de hoek van het Stationsplein en de Stationsstraat in Wetteren opende Daisy Depelseneer vrijdagnamiddag haar nieuwe café: The Corner. “De stationsbuurt herleeft al een hele tijd, dus wilde ik de gok wagen”, zegt Daisy.

Het café op de hoek aan het station nam ooit legendarische proporties aan met wijlen Tsjiele in Den Boulevard. Ook nadien was het een populaire stek voor liefhebbers van Vlaamse schlagers. Na Janda’s en de corona-crisis stond het pand echter al maanden leeg.

Maar vrijdag opende Daisy (43) opnieuw de deuren. “Ik werk al jaren als zelfstandige in mijn nagelstudio in Kalken en kies voor een nieuw avontuur in de horeca. De ligging is perfect met een mooi terras en de stationsbuurt is niet meer wat ze ooit was en herleeft sinds maanden. We mikken ook op een dag publiek met lekkere koffie en streekbieren, een darts- en kickerclub en willen op korte termijn een eigen zaalvoetbalclub opstarten”, zegt Daisy. De zaak is open om 9 uur van dinsdag tot donderdag tot 22 uur en op vrijdag tot 23 uur. Zaterdag welkom van 14 tot 22 uur en zondag van 9 tot 20 uur.