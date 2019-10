Dagcentrum Omega wil mensen begeleiden op arbeidsmarkt via Werkburo Didier Verbaere

18 oktober 2019

16u23 0 Wetteren Tien zorgcentra in Oost-Vlaanderen bundelen de krachten in Oost-Vlaanderen om mensen met een beperking te begeleiden in jobcoaching en begeleid werken. In Wetteren stapt Dagcentrum Omega mee in het Werkburo Oost-Vlaanderen.

“Met de samenwerking bundelen we middelen en expertise op vlak van jobcoaching (begeleid werken) en arbeidstrajectbegeleiding op de meest effectieve manier. We staan voor inclusief werk: gewoon werken op een gewone werkplek, overal op de reguliere arbeidsmarkt. We willen de dienstverlening zoveel mogelijk op maat van de medewerker aanbieden door samen de interesses en talenten te ontdekken en in kaart te brengen. Elke medewerker wordt intensief gecoacht binnen een individueel traject”, klinkt het. “Door samen te werken, willen we de wachtlijsten binnen begeleid werken verminderen en meer mensen helpen.” Info op www.werkburo.be