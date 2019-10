Dag van de Jeugdbeweging viert 100 jaar jeugdbeweging in Wetteren Didier Verbaere

16 oktober 2019

10u39 0 Wetteren In Wetteren krijgt de Dag van de Jeugdbeweging vrijdag een extra feestelijk tintje. Dit jaar is er in de gemeente namelijk al 100 jaar een jeugdbeweging actief. Tijdens het ontbijt krijgt iedereen een speciale badge voor op het uniform, rok, shirt, of iets anders om deze 100ste verjaardag nooit te vergeten.

Vrijdag 18 oktober is het weer Dag van de Jeugdbeweging. De jeugddienst en Jeugdraad trakteert vrijdagochtend vanaf 7 uur op een grandioos ontbijt op de Markt voor alle jeugd in uniform. Dit jaar is een speciale editie. Er bestaan in 2019 namelijk reeds 100 jaar jeugdbewegingen in Wetteren. Scouts Prins Boudewijn dook voor haar jubileum in 2020 het archief in. En uit één van hun logboeken blijkt dat de eerste scoutsgroep in Wetteren opgericht werd in 1919 onder de naam Wetteren 1. Dat is 100 jaar geleden dus. Tijdens het ontbijt krijgt iedereen een speciale badge voor op het uniform, rok, shirt, of iets anders om onze 100ste verjaardag nooit te vergeten.