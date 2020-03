Daders van twee vluchtmisdrijven gevat: één bestuurder test positief op drank en drugs Didier Verbaere

02 maart 2020

15u54 0 Wetteren De politie kon afgelopen weekend twee daders van een ongeval met vluchtmisdrijf in Wetteren en Laarne vatten. Eén bestuurder legde een positieve adem- en drugstest af.

In de Molenstraat in Laarne reed een bestuurder zaterdagnacht om 4.46 uur tegen een woninggevel en nam de vlucht. De politie kon hem even later onderscheppen. Deze legde een positieve adem- en drugtest af en reed zonder geldig rijbewijs.

En in Wetteren werd zaterdag om 18.28 uur een fietser aangereden op de Gentsesteenweg. De fietser raakte lichtgewond en ook hier reed de bestuurder van de wagen weg van de plaats van het ongeval. Maar getuigen konden zijn nummerplaat noteren.