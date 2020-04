Dader inbraak eethuis Den Brétèl gevat maar buit spoorloos. Familie, vrienden en leveranciers starten benefiettombola Didier Verbaere

25 april 2020

12u36 0 Wetteren De dader van de De dader van de zware inbraak afgelopen donderdag in eethuis Den Brétèl aan de Molenstraat in Wetteren kon vrijdag reeds worden opgepakt. Een deel van het gestolen vlees uit de diepvries werd bij de dame thuis aangetroffen. Familie, vrienden en leveranciers van uitbater Bart D’Hauwe startten ondertussen een benefiettombola voor het eethuis want de buit van de inbraak blijft spoorloos.

De politie kwam de verdachte op het spoor via een getuige van de inbraak. De daderes zou niet aan haar proefstuk toe zijn. “Bij haar thuis werd vlees uit onze diepvries aangetroffen. Maar de rest van de buit, 40 flessen sterke drank, cash geld uit de spaarpot voor ons pasgeboren dochtertje of het kassasysteem blijven spoorloos. Vermoedelijk reeds doorverkocht of ergens weggeborgen”, zegt Bart D’Hauwe van Den Brétèl.

Familie, vrienden en leveranciers van Bart startten ondertussen een benefiettombola ‘Samen voor Brétèl’ om de jonge ondernemer te steunen. Je kan voor 5 euro een lot kopen en kans maken op weekendtrips, drank, waardebonnen bij collega horecazaken en andere leuke prijzen.

“We kennen allemaal Bart, we kennen allemaal Den Brétèl.Allemaal hebben we daar al heerlijk gegeten, lekker gedronken, prachtige herinneringen gemaakt, fantastische momenten beleefd, meegenoten van mooie feestje en events, ons steentje bijgedragen aan het goede doel omdat Den Brétèl zijn schouders daaronder gezet heeft. We kunnen deze laffe inbraak niet zomaar laten passeren en willen Bart niet in de steek laten”, klinkt het.

Een lotje aan 5 euro kan je kopen via overschrijving op rekeningnummer BE08 0018 8493 4413. Na de overschrijving stuur je een mailtje naar samenvoorbretel@gmail.com met daarin jouw contactgegevens, het aantal lotjes dat je kocht en de naam van het rekeningnummer waarmee je heb gestort. Hierop krijg je een antwoord met daarin jouw lotnummer(s). Lotjes kopen kan tot en met woensdag 6 mei. De trekking gebeurt op zondag 10 mei, Moederdag, door de onschuldige hand van Jarno.