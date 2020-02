Cupido komt speeddaten in Prullenbos Didier Verbaere

05 februari 2020

10u14 0 Wetteren Exact één week voor Valentijn vuurt cupido zijn pijlen af in het Prullenbos in Wetteren tijdens een allereerste speeddate. Mannen zijn nog steeds welkom op vrijdag 7 februari.

Op vrijdagavond ontmoeten 7 mannen en 7 vrouwen elkaar. De mannen schuiven steeds door naar de volgende gesprekspartner en elk gesprek mag 7 minuten duren. “Dat lijkt heel kort, maar het is net lang genoeg om te bepalen of het klikt met de persoon tegenover je. Je kan dus praten over eender wat. Laat ons op het einde weten wie jou het meest aansprak en wie weet is ook wel wederzijds”, legt Shana Van De Velde de spelregels uit.

Om 19 uur start de leeftijdscategorie van 40 tot 55 jaar. Hier zijn nog steeds enkele mannen welkom. De date tussen mannen en vrouwen van 24 tot 35 jaar is helaas volzet. Info op de Facebookpagina van het Prullenbos.