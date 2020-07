Creatieve zomerateliers voor jongeren van 15 tot 23 jaar bij Vzw Homaar Didier Verbaere

06 juli 2020

16u42 0 Wetteren Villa Omaar van de vzw Homaar, een plek in Wetteren waar jongeren even tot rust kunnen komen in moeilijke tijden, start vanaf 13 juli met creatieve zomerateliers.

“Corona en de bijhorende maatregelen hebben natuurlijk ook op de werking in Homaar een grote impact gehad. Wanneer groepswerk niet meer kon, zijn we overgeschakeld op gratis individuele begeleidingen om de meest kwetsbare jongeren toch te kunnen blijven opvolgen. We zijn echt opgelucht dat we ondertussen opnieuw groepjes gasten kunnen ontvangen en breiden nu ook uit met een zomeraanbod”, zegt Nathalie Braeckman.

Jongeren van 15 tot 23 jaar kunnen zich in Homaar vanaf 13 juli tot 14 augustus creatief komen uitleven in verschillende ateliers. Er is keuze uit fashion upcycling, een talentenatelier, circustechnieken, youngster yoga, muziek workshops, creatief schrijven, je eigen tas naaien, een belevingswandeling maken, of zelfs een crash-course in no-budget movie making. De workshops worden door het team van Homaar gegeven, in samenwerking met een ontwerpster, regisseur, yogadocent of talentencoach.

“Zo kunnen ze een nieuwe creatieve uitlaatklep ontdekken, wat alleen maar winst betekent voor hun veerkracht. Dankzij een bijkomende subsidie kunnen we de workshops gratis aanbieden aan jongeren in een financieel moeilijke situatie.” Info op http://homaar.be/zomerateliers.