Creatieve brandweer bedenkt alternatief voor jaarlijkse kermisuitstap: kinderen Sint-Lodewijk worden echte pompiers voor één namiddag Didier Verbaere

07 september 2020

15u42 42 Wetteren Traditioneel trekken de kinderen van MFC Sint-Lodewijk samen met de brandweer van post Wetteren naar de kermis op de Markt op kermismaandag. Maar omdat de kermis is uitgesteld naar het najaar, trokken de pompiers vandaag dan maar zelf naar de school.

Het Multifunctioneel Centrum Sint-Lodewijk in Kwatrecht is een school voor kinderen met een beperking. Voor de begeleiders is het geen sinecure om met hen naar de foor te gaan maar in Wetteren krijgt de school al tientallen jaren steun van de potige pompiers om hen te helpen op de kermis. Maar nu is er geen kermis in september door corona. Om de kinderen alsnog een leuke dag te bezorgen, trokken enkele ploegen van de brandweer naar de school. Daar mochten de leerlingen water spuiten met een brandslang, kregen ze een uniform aan en konden ze mee in de brandweerwagen. En zo werd het toch nog een leuke kermismaandag voor hen in Wetteren.