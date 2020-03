Creatief met kranten in tijden van corona: de afhaalkrant Didier Verbaere

14 maart 2020

13u23 10 Wetteren Door de coronacrisis moeten krantenwinkels noodgedwongen de deuren dicht houden in het weekend. Maar klanten kunnen bij At The Movies aan de Gentsesteenweg in Wetteren wel terecht voor hun weekendkrant.

“Onze Weekendkranten liggen voor u klaar aan de winkeldeur. Drop pasgeld in onze filmbus, of kom uw krant maandag in de winkel betalen. Veel leesplezier”, schrijven Moniek en Raf van de entertainment shop. De zaak is daarom ook maandag uitzonderlijk open in de namiddag tot 20 uur.