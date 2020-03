Coronavirus veroorzaakt financiële kater bij D’Eaux Serieuses Didier Verbaere

12 maart 2020

20u11 4 Wetteren Het Wetterse muziekensemble d’Eaux Sérieuses rondt haar 25ste levensjaar in mineur af. Het totaalspektakel Bar d’Eaux van vrijdag en zaterdag is afgelast door de coronacrisis. “Een financieel verlies van minstens 20.000 euro”, zegt voorzitter en dirigent Thomas De Winter.

Bar d’Eaux moest de kers op de taart worden van de 25ste verjaardag van het muziekensemble uit Wetteren. Maandenlang werd gerepeteerd met versterking van jazz-zangeres Vanessa Matthys (Vanessa Matthys Quartet) en zanger-gitarist Pieter Peirsman (Hooverphonic, Slow Pilot). Maar het coronavirus gooit roet in het eten. De tweedaagse voorstelling werd afgelast.

“Er is teveel onzekerheid en we kunnen onze gastmuzikanten niet langer in het ongewisse laten. Daarom lassen we onze voorstelling af”, zegt Thomas De Winter. Een dure beslissing, want de productie kostte het ensemble zo’n 20.000 euro. “We hebben al de zekerheid dat we de huur van de zaal, zo’n 250 euro niet moeten betalen”, klinkt het cynisch. “We hopen op de goodwill van de sponsors en leveranciers om nog iets van onze kosten te recupereren”.