Coronaopvang wordt buitenspeeldag in Ten-Ede Didier Verbaere

16 maart 2020

16u32 0 Wetteren Tijdens de eerste dag onder de maatregelen van COVID-19 in de Vrije Lagere School van Wetteren-ten-Ede ravotten de kinderen vooral buiten. Van de 112 leerlingen kwamen er slechts 10 naar de opvang.

“Alle leerlingen krijgen ook digitaal oefeningen doorgestuurd om het behaalde niveau op peil te houden, met ondersteuning van de leerkrachten op afstand. Daarnaast voorzien we op school activiteiten om de aanwezige kinderen zinvol en uitdagend op te vangen. Er is een bewegingsparcours voorzien in de turnzaal, er zijn creatieve workshops en wandelingen voorzien. Want naast het harde werken is ontspanning en beweging in de gezonde buitenlucht zeker aan te raden bij dit mooie weer”, zegt directeur Elke Verstraete.

“De hygiënische voorschriften worden ook door klein en groot nageleefd en er mag niemand de school binnen die geen toestemming heeft. Draag zorg voor jezelf en voor elkaar in deze uitzonderlijke situatie”, geeft de directrice nog mee.