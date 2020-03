Coronacrisis: welke evenementen zijn afgelast in de regio? Didier Verbaere

12 maart 2020

15u56 6 Wetteren Evenementen van meer dan duizend bezoekers zijn afgeschaft. Ook rusthuizen en lokale dienstencentra zijn in lockdown. Maar steeds meer kleinere evenementen gooien de handdoek in de ring. We proberen ze allemaal op een rijtje te zetten.

WETTEREN: Dansschool sluit de deuren

Dansschool Made2Move sluit de deuren en stelt de jaarlijkse dansshows in de Paasvakantie uit tot een later tijdstip. “De show zal wellicht worden verplaatst naar eind juni. Hoe we de groepen zullen verdelen, wat de exacte data zijn, wanneer de tickets kunnen besteld worden zal binnenkort verder gecommuniceerd worden. Ook de extra repetities die gepland stonden in M2M en op het podium zullen dus niet meer doorgaan.

WETTEREN: Lente ontbijt 15 maart afgelast

OKRA Wetteren Centrum plande een Lente ontbijt op zondag 15 maart in het Sint Gertrudis college in Wetteren maar schaft dit af omwille van de coronacrisis. “De ingeschreven leden en sympathisanten zullen hun reeds gestorte bedrag terugbetaald zien op hun bankrekening.”

WETTEREN: Concert D’Eaux Serieuses gaat door

Het concert van D’eaux sérieuses in CC Nova in Wetteren op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart gaat door. Beide concerten zijn zo goed als uitverkocht maar de zaal biedt slechts plaats voor 350 toeschouwers.

KALKEN : Winterbarbecue Unkerzakbikers uitgesteld tot december

De Unkerzakbikers uit Kalken nemen van 21 tot 24 mei deel aan de 1000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker. Om geld in te zamelen organiseert de club een Fiets- en wandelweekend op 28 en 29 maart. De geplande winterbarbecue van vrijdag 20 maart is door de coronacrisis uitgesteld naar december.

LAARNE : Senioren lentefeest afgelast

Het Lentefeest voor senioren van dinsdag 17 maart in Zaal Skala in Kalken is afgelast.

WICHELEN: Festival gaat (voorlopig) door

Het Wichelen Festival in het kader van het Festival van Vlaanderen gaat tot nader order nog steeds door van 24 tot en met 26 april 2020 in de kerk van Schellebelle. “Wij volgen deze crisis situatie op de voet en zijn er ons zeer goed van bewust dat ons een annulering kan opgelegd worden door de overheid. Weet dat wij in dit geval de tickethouders zullen terugbetalen. Wij hopen uiteraard dat het Wichelen Festival 2020 zal kunnen doorgaan en dat u talrijk in goede gezondheid aanwezig kan zijn voor deze jubileum-editie.”

MERELBEKE: Carnavalbal 21maart voorlopig nog op de agenda

De 54ste Carnavalstoet op zondag 22 maart en het Carnavalsbal op zaterdagavond in Merelbeke gaan voorlopig door. Het bal lokt op zaterdagavond ongeveer duizend feestgangers. En net die evenementen worden afgeraden omwille van het coronavirus. “We volgen de richtlijnen en bekijken de situatie van dag tot dag”, zegt burgemeester Filip Thienpont (CD&V).

WETTEREN: OKRA verplaatst voordracht

De voordracht van Frans-Jos Verdoodt over Mariagaard in WOII van 27 maart wordt omwille van het coronavirus verplaats naar woensdag 29 april.