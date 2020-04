Confederatie Bouw helpt kinderen buitengewoon onderwijs met schenking van 25 computers: “Iedereen op de digitale snelweg krijgen!” Didier Verbaere

01 april 2020

11u00 0 Wetteren De Meiroos, een school voor buitengewoon lager onderwijs in Wetteren, kreeg 25 pc’s cadeau van de Confederatie Bouw.

De Confederatie Bouw verving onlangs al haar desktopcomputers door laptops. “De school wil kansarme kinderen helpen en wij streven ernaar om iedereen op de digitale snelweg te krijgen. Een perfecte match dus”, klinkt het bij de Confederatie. “Een ongelooflijke dankjewel! Onze vrijwillige IT-er is volop bezig met de laptops en pc’s in orde te zetten. We hopen ze donderdag te kunnen rondbrengen bij onze leerlingen die het nodig hebben”, meldt de school.