Colba heropent eventjes voor een totale uitverkoop: “Concurrentie met online shops is moordend en corona heeft dit nog versterkt” Didier Verbaere

11 mei 2020

17u30 0 Wetteren Ook Colba in Wetteren, een zaak gespecialiseerd in mobiele telefoons, heropent dinsdag de deuren. Maar met een totale uitverkoop. Nadien sluit zaakvoerder Peter Bauwens na 32 jaar definitief de deuren. “Met pijn in het hart maar de concurrentie van de online verkoop is al jaren moordend. En de corona lockdown heeft nog meer klanten naar de onlineshops gedreven”, zegt Peter. Zijn tijd steekt hij voortaan in zijn continentale wielerploeg Tarteletto-Isorex.

Colba aan de Koningin Astridlaan is meer dan drie decennia een begrip in Wetteren en omgeving. Het was zelfs ooit een mini-keten met vijf vestigingen. Maar na 32 jaar geeft Peter Bauwens (52) de strijd tegen de grote internet giganten op. “Het sop is de kool niet meer waard. Bol.com, Cool Blue en andere internetshops gooien met extreme kortingen waar wij niet tegenop kunnen. Maar de mensen komen dan wel naar hier om hun instellingen aan te passen en gegevens over te zetten. En ze verwachten dat wij die service dan ook nog eens gratis aanbieden. Service, advies of dienst na verkoop? Daar ligt de jonge consument vandaag niet meer wakker van”, zegt Peter.

“Het is met spijt in het hart dat ik de winkel dan ook definitief sluit. Die beslissing nam ik vorig jaar al. Mijn bediende, met 18 jaar trouwe dienst, was voor de lockdown al aan haar opzeg begonnen”, zegt Peter.

“Ook de coronacrisis heeft er geen deugd aan gedaan. De overheid roept wel op om lokaal te kopen. Maar bij een nieuwe gsm wordt naar de prijs gekeken. Morgen verwacht ik nog een grote lading nieuwe toestellen die ik voor de lockdown had besteld. Die gaan we nog uitverkopen en dan gaat de deur dicht. Ondertussen lopen ook gesprekken met twee kandidaat-overnemers voor mijn winkelpand”, zegt Peter.

Tarteletto-Isorex

Naast zaakvoerder van Colba is Peter ook een gepassioneerd wielerliefhebber en ploegleider van het continentale Tarteletto-Isorex team. Voor de crisis won zijn veldrijdster nog de Koppenbergcross. “We waren bezig aan een mooi seizoen in het veld en op de weg. Dat team gaan ik nu nog verder uitbouwen. We hebben een industrieel pand gehuurd in Bachte-Maria-Leerne waar onze nieuwe uitvalsbasis komt. Onze grote sponsors zoals Isorex, Tarteletto en Superano Ham hebben me reeds hun vertrouwen bevestigd. We hopen gewoon dat we snel weer kunnen koersen. De Federatie bekijkt momenteel om kleinere 1.1 wedstrijden zoals Nokere Koers en de Ronde Van het Hageland in te passen in de kalender. We hopen dus dat we snel weer kunnen schitteren”, besluit Peter.