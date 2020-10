Clement en Anna vieren briljanten huwelijk Didier Verbaere

11 oktober 2020

14u00 0 Wetteren Clement Van Laere (86) en Anna Seeuwers (84) uit Wetteren vierden hun briljanten huwelijksverjaardag met hun dochter, kleindochters, achterkleinzoon en enkele vrienden.

Clement werd geboren in Destelbergen maar het gezin verhuisde na drie maanden naar Wetteren. Hij groeide er op als een sportieve jongeman en voetbalde lange tijd bij Racing Wetteren. Hij was ook een fervente loper. Hij liep school in Scheppers, toen nog Sint Barbara, en werkte zijn hele leven als mechanieker in verwarming en op Recticel. Anna is geboren en getogen in Wetteren en trok op haar 14de naar ‘Het Pourkot’ waar zakjes buskruit moest dichtsticken. Het koppel leerde elkaar kennen in Café ’t Schuttershof op Overschelde. Daar vroeg de knappe Clement de jonge Anna ten dans. Vandaag, 65 jaar later, dansen ze nog steeds samen door het leven.

Het koppel kreeg één dochter Marjan, heeft twee kleindochters Shana en Madiken en één achterkleinzoon Cyriel. Nu genieten ze vooral van de moestuin waar Clement ook heel wat konijnen en duiven te verzorgen heeft. Anna was ook meer dan 30 jaar lang actief bij Ziekenzorg Overschelde.