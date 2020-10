Circussen weer welkom in centrum van Wetteren: “Ze hebben het al moeilijk genoeg en bieden meerwaarde” Didier Verbaere

07 oktober 2020

11u48 0 Wetteren Op het plein aan de Zeshoek in Wetteren slaat circus Tik Tak vandaag haar tenten op. Het is voor het eerst sinds jaren dat er nog eens een circus te gast was in het centrum van de gemeente. Circussen werden hiervoor steeds doorverwezen naar een braakliggend terrein aan de Scheldebrug.

“Circussen hebben het vandaag niet makkelijk en waren zelf vragende partij voor een plaats in het centrum. Dat verhoogt de zichtbaarheid en de bereikbaarheid. Bovendien was het terrein aan de Peperstraat bij slecht weer nogal drassig en niet echt geschikt. Daarom gingen we op zoek naar een gepaste locatie in het centrum. De Markt was een optie, maar na de zomerdrukte en het gedeeltelijke parkeerverbod willen we de handelaars ontzien en vonden we hier op de Zeshoek een betere locatie”, zegt schepen Robbe De Wilde (Groen&Co).

Sofie Weymeersch (N-VA) kaarte de komst van het circus aan op de gemeenteraad dinsdagavond. “Alle omwonenden werden verwittigd en circus Tik Tak treedt ook niet meer met dieren op. Dat was vroeger één van de redenen waarom circussen naar de rand van het centrum werden verwezen. Maar een circus biedt vandaag een laagdrempelige vorm van cultuur aan en verdient dus zeker een plaats in ons centrum”, besluit De Wilde.

Familiecircus

Tik Tak Circus is een familiecircus van de achtste generatie rond Samuel Pauwels. “Onze nieuwe voorstelling is een creatieve mengeling van circus en theater zonder dieren, met hedendaagse geluid- en lichteffecten, internationale artiesten en een moderne enscenering waarbij clown Tik Tak, samen met zijn vrienden, de rode draad vormen. Drie prachtige mascottes van natuurlijke grootte zullen hen begeleiden doorheen het programma, met de gekste avonturen die men zich kan indenken. Deze voorstelling richt zich naar een publiek van de allerkleinsten tot ouderen”, aldus de circusfamilie op haar website.

Praktisch

Er zijn voorstellingen vandaag om 16 uur, op zaterdag 10 oktober om 14 en 16.30 uur en op zondag 11 oktober om 11 uur en een familienamiddag vanaf 14 uur. Daarbij betalen de volwassenen de prijs voor tickets voor kinderen. Reservatie is verplicht en mogelijk aan de circuskassa tijdens de dagen van de voorstellingen van 11 tot 12 uur. Het kan ook telefonisch van 10 tot 12 uur op woensdag, zaterdag en zondag op het nummer 0484/56.83.16.