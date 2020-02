Christus Koning wordt nieuwe wijk: alle 70 woningen in 2021 tegen de grond Didier Verbaere

28 februari 2020

17u38 0 Wetteren In 2021 worden alle 70 woningen in de wijk Christus Koning aan de Oude Aardeweg in Wetteren afgebroken. De sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak gaat er een nieuwe wijk met 7 gezinswoningen en 78 appartementen bouwen.

De wijk Christus Koning langs de Zuidlaan in Wetteren werd gebouwd in de jaren 50 en de 70 huizen voldoen niet meer aan de huidige normen van comfort en energie-efficiëntie. Vele huizen zijn zelfs nauwelijks geïsoleerd en compleet uitgeleefd. Eigen Dak, eigenaar van de gebouwen, start in 2021 met de sloop van de huizen.

Vandaag staan 25 van de 70 woningen reeds leeg en kregen de bewoners een nieuw huis die ze in samenspraak konden kiezen. Na de sloop van alle woningen komen er 7 eengezinswoningen en 78 appartementen in de plaats. Die zijn verdeeld over 5 appartementsblokken. Dat project zal vier jaar in beslag nemen en klaar zijn in 2025.