Chris Van den Durpel kruipt in de rol van Sinterklaas Didier Verbaere

05 december 2019

11u15 0 Wetteren Acteur Chris Van den Durpel kroop donderdagochtend in de huid van Sinterklaas en bracht een bezoek aan de basisschool Sint-Gertrudis in Wetteren waar zijn partner Els werkt. Samen met zijn twee roetzwarte Pieten werd de Sint enthousiast ontvangen door de 370 kinderen van de school.

Eens acteur, altijd acteur. Elke rol neemt Chris Van den Durpel au serieus. Niet enkel zijn alter ego’s Kamiel Spiessens of Snelle Eddy maar dus ook die van Sinterklaas. “Ik geniet van elke rol en vroeger was ik vaak hulpsint in de Bosparkwijk in Lokeren. We arriveerden er zelfs nog eens in een luchtballon. Dat waren leuke tijden”, zegt Sinterklaas Chris. Voor de gelegenheid kroop ook zoon Pieter Jan in de rol van Zwarte Piet.