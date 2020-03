Chiro Overschelde maakt paasdecoratie voor bewoners rusthuis Didier Verbaere

23 maart 2020

16u11 0 Wetteren De leden van Chiro Overschelde hebben meer dan honderd decoratiewerkjes en vriendschapsbandjes in elkaar geknutseld voor de bewoners van WZC Schelderust en Sint-Jozef in Wetteren.

Ook de wekelijkse bijeenkomsten van de 135 Chiroleden in Overschelde zijn door de coronacrisis opgeschort. En dus gaf de leiding de leden naar aanleiding van de ‘Internationale Day Of Happiness’ afgelopen zondag een doe-opdracht voor thuis. ‘Maak een vriendschapsbandje of knutselwerkje met als thema ‘Pasen en de Chiro’. Schrijf of hang zeker je naam aan het werkje en maak jullie werkjes liefst met handschoenen, om het virus in de kiem te smoren’, klonk de opdracht.

“Er werden zondagavond 108 werkjes aan het lokaal afgeleverd”, glundert leidster Joan Van Wambeke. Samen met leidster Melanie trok ze maandag naar de woonzorgcentra om de werkjes te verdelen en de bewoners gelukkig te maken. “Ze mogen geen bezoek ontvangen in deze tijden, dus we willen ze graag op een andere manier verrassen”.