Chef-kok Jo (58) ruilt de potten in voor auto’s en start professionele ‘handcarwax’: “Ik behandel ze tot de carrosserie zo zacht is als een babyvelletje”

Wetteren/Zottegem

Jo Herman (58) werd in maart in volle coronacrisis ontslagen als chef-kok van restaurant Coco in Wetteren maar bleef niet bij de pakken zitten. Hij start op de Zuidlaan, op een boogscheut van zijn vroegere werk, een professionele handcarwash. “Opnieuw weekend- en avondwerk zag ik niet zitten en door mijn passie voor mooie auto’s kan ik van mijn hobby mijn beroep maken”, klinkt het vastberaden.